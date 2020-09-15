Вашингтон, , 22:58 — REGNUM США начали лётные испытания опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего поколения, сообщает 15 сентября еженедельник Defense News со ссылкой на помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уильяма Ропера.

По его словам, демонстрационная модель уже «побила рекорды», и это будет летательный аппарат, какого прежде не было.

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды. Мы готовы построить летательный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было», — цитирует издание слова Ропера.

При этом сообщается, что «почти все детали» этого проекта будут оставаться засекреченными, так как речь идет о разработке целого семейства летательных аппаратов, включая космические и беспилотные, а также компьютерных систем, предназначенных для завоевания превосходства в воздухе.

Никаких конкретных данных нового проекта Ропер не сообщил, а также отказался уточнить, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются реализацией этого проекта.