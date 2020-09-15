Москва, , 20:21 — REGNUM АО «Вертолеты России» в 2020 году планирует выпустить не менее 170 винтокрылых машин, сообщил 15 сентября журналистам гендиректор компании Андрей Богинский на форуме HeliRussia.

При этом он уточнил, что из этого числа 95 вертолетов будут произведены для военных, а количество гражданских машин составит от 75 до 80 единиц.

«В целом, у нас программа производства на этот год — порядка 170 вертолетов. Военных — порядка 95 единиц», — сказал Андрей Богинский.

«Гражданской техники у нас будет порядка 75−80 единиц. Это и производство, и поставки», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в АО «Вертолеты России» входят заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству комплектующих и обслуживанию техники. Контролирует холдинг госкорпорация «Ростех».

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