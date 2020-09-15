Токио, , 14:12 — REGNUM Японская компания Honda представила второе поколение кей-кара (японская категория малых транспортных средств) N-One. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Экстерьер модели почти не изменился. Специалисты компании снабдили кей-кар более крупными бамперами, а также новой решеткой радиатора. Кроме того, N-One получил новую светодиодную оптику. Размер модели остался прежним.

Интерьер новинки отличается минималистичным стилем, а также небольшим количеством физических кнопок. Также внутри установлены новые кресла с улучшенной боковой поддержкой и немного измененная приборная панель.

Моторная гамма кей-кара не изменилась. N-One оборудован атмосферным или турбированным двигателями на 0,66 л производительностью 64 л. с. Мотор идет в паре с вариатором или с новой шестиступенчатой «механикой».

На авторынке Японии новинка появится в конце осени 2020 года.

Ранее стало известно, что Honda представила Passport 2021 модельного года.

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