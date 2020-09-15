Токио, , 13:58 — REGNUM Японское тюнинг-ателье TRA-Kyoto представило набор доработок для раллийного хэтчбека Toyota GR Yaris, который делает авто ещё более агрессивным. Об этом сообщается на сайте компании.

Тюнинговое авто стало шире из-за установки на него больших накладок на крылья и габаритных боковых «юбок». Кроме того, тюнеры убрали решётку радиатора, обнажив таким образом теплообменник. В пакет также входят расширенный передний сплиттер и большое антикрыло за задним стеклом.

Под капотом Toyota GR Yaris работает трёхцилиндровый турбированный мотор G16E-GTS рабочим объёмом 1,6 литра. Максимальная мощность автомобиля равна 272 л. с. (370 Нм). До 100 км/ч модель разгоняется за 5,5 секунды.

Ранее в Японии на заводе Motomachi в городе Тоёта началась сборка модели GR Yaris. На предприятии работают нескольких отдельных сборочных участков, соединенных автоматическими линиями (AGV).

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