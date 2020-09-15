Куала-Лумпур, , 12:53 — REGNUM Малазийская автокомпания Proton представила модель X50, построенную на базе кроссовера Geely Coolray. Об этом сообщается на сайте KDPConsulting.

Отмечается, что с 2017 года компания Proton на 49,9% принадлежит китайской корпорации Geely.

Главным изменением в технической части модели является перенос «органов управления» с левой стороны на правую. Кроме того, в отличие от Coolray модель X50 «в базе» имеет шесть подушек безопасности вместо двух.

Внешне авто отличается от Coolray новой эмблемой и модернизированной решёткой радиатора.

Под капотом модели функционирует трехцилиндровый 177-сильный турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л, который сочетается с 7-скоростным «роботом» и передним приводом.

Ожидается, что новый Proton X50 появится на авторынке Малайзии до конца 2020 года.

Напомним, в августе текущего года на российском авторынке было куплено 5110 новых легковых машин китайских автопроизводителей, что на 71,8% больше, чем год назад.

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