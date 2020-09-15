Москва, , 12:28 — REGNUM В августе 2020 года лидером продаж в линейке Hyundai в России стала модель Creta. Об этом 15 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В последний месяц лета российские дилеры Hyundai продали 5550 экземпляров Creta, что на 12% меньше, чем год назад.

На втором месте модельного рейтинга разместилась модель Hyundai Solaris. Эту модель приобрели 4122 российских автолюбителя, что на 24,4% меньше уровня продаж прошлого года. Тройку лидеров замыкает кроссовер Hyundai Tucson с результатом 2183 проданных автомобиля. Здесь наблюдается рост на 25%.

Пятерку самых популярных в России моделей корейской марки замыкают Hyundai Sonata (952 ед.) и Hyundai Santa Fe (916 ед.).

Напомним, в августе дилеры Hyundai в РФ реализовали 14 106 машин корейской компании, что на 10% меньше, чем год назад за аналогичный месяц.

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