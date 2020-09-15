Рим, , 10:55 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini создал трековый гиперкар Essenza SCV12, который будет выпущен лимитированным тиражом. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего планируется собрать 40 трековых гиперкаров. Отмечается, что новое авто станет самым производительным гиперкаром итальянского автопроизводителя. В движение модель будет приводить атмосферный агрегат V12 максимальной мощностью 830 «лошадей», который сочетается с шестискоростной секвентальной трансмиссией.

Мотор имеет отличную удельную мощность в 1,66 л. с. на кг. Этого удалось достичь благодаря легкому шасси из углеволокна. Кроме того, конструкторам компании удалось добиться такой прочности кузова авто, что ему не требуется традиционный каркас безопасности для защиты пассажиров.

Напомним, с января по июль текущего года на российском вторичном рынке люксовых машин было продано 53 экземпляра моделей Lamborghini.

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