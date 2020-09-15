Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Обновлённая японская модель внедорожника Honda Passport появилась у дилеров США. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Уже в базовой комплектации Sport автопроизводители оснастили модель мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в этой версии у модели имеется сенсорный дисплей размером 8 дюймов.

Все комплектации Passport комплектуются 280-сильным 3,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем. Он агрегатируется с коробкой «автомат» и передним приводом. За доплату покупатель может получить версию кроссовера с приводом 4×4.

Обновлённая модель в комплектации Passport стала дороже относительно исходного варианта на 625 долларов. Она теперь стоит 33 170 долларов.

Рекомендуемая розничная цена производителя на авто начинается с 32 590 долларов США (около 2,45 млн рублей).

Ранее Honda Motor (China) Investment совместно с GAC Honda Automobile объявили об отзывной кампании 16 304 автомобилей из-за неисправных подушек безопасности.

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