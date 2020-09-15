Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Американская компания Ford представила новую версию пикапа Ranger под названием Tremor. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что пикап получил новый пакет улучшений Tremor Off-Road Package, разработанный, чтобы помочь владельцам справиться с ещё более сложным бездорожьем.

Ranger получил приподнятую подвеску с однотрубными амортизаторами Fox 2.0 с гидравлическим ступором и модернизированные пружины.

Кроме того, пикап получил на 17-дюймовые колесные диски 32-дюймовые грязевые шины Continental General Grabber, а также дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала, систему Terrain Management System и доработанную для лучшего сцепления систему контроля тяги.

Внешний вид Ranger Tremor также получил некоторые изменения. Так, решётка радиатора теперь снабжена красными акцентами, кузов получил шильдики спецверсии. Внутри пикапа сиденья украшены обивкой с замшевыми вставками.

Напомним, в конце августа компания Ford представила в Австралии пикап Ranger в исполнении Wildtrak X.

Читайте также: В Австралии представлен Ford Ranger в исполнении Wildtrak X