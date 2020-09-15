Гамбург, Германия, , 07:57 — REGNUM Немецкая компания Roccat и производитель Turtle Beach представили новую линейку аудиогарнитур Elo Gaming для геймеров и киберспортсменов. Публикация была размещена 14 сентября на Twitter-странице Roccat.

Наушники получили название Elo X Stereo, Elo 7,1 USB и Elo Air, отмечается, что они поступят в продажу в начале октября 2020 года.

Elo X Stereo получили динамики с мембраной диаметром 50 мм и 3,5-мм аудиоразъём, их стоимость в США составит $49,99. Elo 7.1 USB — это гарнитура с 7.1-канальным звуком, регулируемым микрофоном TruSpeak Turtle Beach, USB-портом 7.1 и ценой $69,99.

Что касается Roccat Elo Air, то это беспроводные наушники с микрофоном и звуком 7.1, время автономной работы которых, как заявляет производитель, составляет 24 часа. В США их можно будет приобрести за $99,99.

https://twitter.com/ROCCAT/status/1305483955425226752

Офис Roccat расположен в Гамбурге (Германия), компания была основана в 2007 году. Она специализируется на производстве высококачественных периферийных устройств для компьютеров, а также на выпуске устройств для киберспортсменов.

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