Вашингтон, , 23:51 — REGNUM На верфи судостроительной компании Newport News Shipbuilding прошла церемония «крещения» атомной подлодки SSN-794 «Монтана», сообщает 14 сентября пресс-служба компании.

Американская подводная лодка типа «Вирджиния» U.S. Navy

Церемония прошла 12 сентября, число её участников было ограничено.

Атомная субмарина SSN-794 «Монтана» станет 21-й подлодкой класса «Вирджиния», построенной для ВМС США, и третьей из десяти подводных лодок класса «Вирджиния» версии «Блок.4».

На сегодняшний день степень готовности подлодки оценивается в 85% и она будет передана ВМС США в конце 2021 года.

Справка ИА REGNUM: многоцелевые атомные подводные лодки класса «Вирджиния» предназначены для действий на больших и малых глубинах, уничтожения надводных кораблей подлодок, доставки диверсионных групп, ударов по наземным целям крылатыми ракетами морского базирования «Томагавк», выполнения задач наблюдения и разведки, а также для установки морских мин.

Всего ВМС США должны получить более 30 многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния».

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