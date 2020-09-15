Тегеран, , 07:58 — REGNUM 13 сентября власти Ирана заявили, что иранский судостроительный и морской промышленный комплекс (ISOICO), расположенный в южной провинции Хормозган, в настоящее время занимает первое место в области судостроения на Ближнем Востоке по результатам четырех десятилетий деятельности в этой отрасли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 сентября.

Обладая большим количеством специализированной рабочей силы, ISOICO продолжает добиваться больших успехов, несмотря на санкции и коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Достижения ISOICO во многом связаны с особым статусом страны в энергетической отрасли, нефтяными месторождениями региона, а также многочисленными судами, курсирующими в региональных водах. Компания предоставляет оборудование для строительства и капитального ремонта различных типов маломерных и средних судов.

С 1973 года компания активно работает в области строительства и капитального ремонта различных типов судов, а также строительства морских сооружений, таких как нефтяные вышки и газовые месторождения.