Пекин, , 20:48 — REGNUM Просветительскую кампанию, направленную на ознакомление военнослужащих и гражданского персонала с правилами кибербезопасности, запустило командование НОАК; сообщается, что комплекс связанных с ней мероприятий, включающий получение передовых знаний о сетевых технологиях и их развитии, изучения теории и базовых навыков, связанных с сетевой безопасностью, продлится до 20 сентября. Об этом 14 сентября сообщает Синьхуа, связав проведение кампании с повышением в этой сфере уровня проблем, рисков и угроз.

В ходе кампании будут сочетаться как онлайн-курсы и мероприятия, так и занятия с непосредственным общением обучающих и обучаемых. Главной собирательной целью кампании в Министерстве обороны КНР назвали создание благоприятной киберсреды для строительства сильной армии и повышение боевой готовности войск и сил флота.