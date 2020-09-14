Калуга, , 18:22 — REGNUM На XIII международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2020 будет представлена высокотехнологичная продукция обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Посетители экспозиции предприятия из Обнинска смогут увидеть стеклопластиковые, полимерные и алюминиевые сотовые заполнители, включая термостойкие образцы. Также на выставке будут представлены образцы конструкционной оптики — гетерогенные электрообогреваемые композиции, высокопрочные триплексы и пентаплексы, а также цветные светофильтры и антибликовые покрытия.

«Для предприятия как члена Ассоциации вертолётной индустрии России способствовать внедрению новых материалов и технологических решений в вертолетостроении является стратегической задачей. Именно ей и служит продукция, представленная на нашем стенде. Лёгкие, прочные, устойчивые к погодным воздействиям изделия и конструкции для авиации — это требование времени и наша специализация», — сказал Андрей Силкин.

Выставка HeliRussia 2020 пройдет в московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 15 по 17 сентября 2020 года.

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