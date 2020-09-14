Токио, , 12:52 — REGNUM Японская компания Nissan официально представила обновлённую версию представительского спортивного седана премиум-класса Skyline. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка представляет из себя гибридную модель общей мощностью 405 «лошадей», оснащённую новейшей технологией полуавтономного вождения ProPilot 2.0.

Системой ProPilot 2.0 модель Skyline оснащается уже с базовой комплектации. Также в линейке модификаций авто появилась спортивная версия Skyline 400R.

В цветовой палитре у автомобиля два новых цвета кузова: Shale gray и Deep Ocean Blue. Кроме того, дизайнеры добавили новые цвета отделки интерьера.

Отмечается, что рестайлинговая модель Skyline в цвете Deep Ocean Blue станет доступна с 12 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что в 2022 году компания Nissan планирует выпустить ограниченную серию 710-сильного спорткара GT-R R35 под названием Final Edition. По предварительной информации, Nissan выпустит всего 20 экземпляров данного авто.

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