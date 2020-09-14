Москва, , 10:45 — REGNUM Победителями проекта «Новаторы Москвы» стали 15 проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он рассказал, что участники подали 483 заявки, до финала дошли 30.

Наиболее интересными мэр назвал несколько проектов, среди них — легкая электрическая приставка к механическим коляскам для инвалидов UNAwheel Mini. Она позволяет делать коляски лёгким и манёвренным средством передвижения и развивать скорость до 16 км/ч. Другой проект называется «НейроЧат». Система позволяет взаимодействовать с компьютером людям с ограничениями речи и движений. Беспроводная гарнитура надевается на голову пользователя и соединяется с компьютером по Wi-Fi.

«Концентрируя свое внимание на объекте на экране компьютера, пациент отдает команды силой мысли — без помощи голоса и рук», — написал Собянин.

По его словам, с помощью системы можно печатать тексты, общаться в мессенджерах и соцсетях, а также читать новости и играть.

Солнечные батареи из перовскита в форме стикеров позволят заряжать гаджеты от света электроламп, мобильный автомоечный комплекс MadMotion CarWash трансформирует легковой автомобиль в отапливаемую автомойку, а детектор вихревых потоков нашёл применение в аэропортах.

Также московские инженеры разработали прокладки под железобетонные шпалы, снижающие вероятность просадки пути. А инновация в сфере энергетики позволяет собирать «большие данные» о процессах в недрах для цифровых моделей месторождений.