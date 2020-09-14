Москва, , 08:41 — REGNUM Россия и Индия в 2024 году создадут ракету «Брамос», которая предназначения для борьбы с самолётами радиообнаружения и наведения AWACS. Об этом заявил содиректор российско-индийского совместного предприятия «БраМос» Александр Максичев.

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии ещё советской ракеты П-800 «Оникс» под названием «Яхонт». Это совместная разработка российского «НПО машиностроения» и индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Дальность полёта ракеты от 500 до 1000 километров относит её уже к стратегическому ракетному оружию меньшей дальности.

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