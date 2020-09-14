Ханой, , 08:14 — REGNUM Дилеры Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) начали продажи во Вьетнаме линейки коммерческих машин «ГАЗель Next». Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Отмечается, что вьетнамские дилеры получили первую партию ГАЗелей из более чем 300 машин. Модели сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

Продажи машин российского автопроизводителя на территории Вьетнама будут осуществлять девять дилерских компаний в 14 центрах. Кроме того, создан склад запчастей для «ГАЗель Next» в городе Дананг. Оттуда будет обеспечиваться поставка комплектующих во все автоцентры страны.

Гендиректор компании ГАЗ во Вьетнаме Наталья Варюхина отметила, что Вьетнам является второй страной в мире после Турции, где машины Горьковского автозавода продаются напрямую, а не через независимых дистрибьюторов.

Ранее на Крайнем Севере прошли испытания автономные электрокары ГАЗель Next Электро. В ходе тестов модель самостоятельно проехала около 100 км.

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