Москва, , 22:12 — REGNUM Руководство Роскосмоса приняло решение не проводить манёвр уклонения МКС из-за сближения с бывшим военным спутником США BRICSat-2, сообщили 13 сентября в пресс-службе госкорпорации.

«На основе аналитики полученных данных группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе заявили, что орбита Международной космической станции может быть внепланово скорректирована для устранения угрозы столкновения с вышедшим из строя американским военным спутником.

Напомним, экспериментальный малый спутник BRICSat-2 был запущен 25 июня 2019 года. Оператором спутника являлись военно-морские силы США. В настоящее время спутник превратился в состояние неуправляемого «космического мусора».

Читайте также: В Роскосмосе предупредили о риске столкновения МКС с военным спутником США

Читайте развитие сюжета: В России перенесён запуск спутника для мониторинга климата Арктики