Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Снимок экрана с характеристиками будущей видеокарты линейки Quadro от компании Nvidia опубликовал пользователь под псевдонимом Moore’s Law is Dead 13 сентября на странице в соцсети Twitter.

Если верить скриншоту, новая видеокарта получила 10 752 ядра CUDA. У флагмана компании — видеокарты GeForce RTX 3090, которая только готовится к выпуску, имеется на 256 ядер меньше.

Кроме того, в основе видеокарты лежит графический процессор GA102, который обладает максимальной частотой 1860 MHz. Объем памяти составляет 48 ГБ GDDR6 с частотой 16 ГГц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября компания Nvidia представила функцию Ansel, которая позволяет создавать скриншоты внутри игрового процесса. Имеется в виду, что во время игры пользователь может поставить паузу и, перемещая внутриигровую камеру, сделать красивый снимок экрана.