Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Большей производительности позволила добиться новая компоновка чипов на архитектуре Zen 3 в процессорах AMD Ryzen 4000. Об этом 13 сентября сообщает портал Tom’s Hardware.

Согласно опубликованной порталом технической документации, новая архитектура «унаследует основные черты предшественницы». Главное изменение коснется двух чиплетов CCD, в которых будет установлено в два раза больше вычислительных ядер.

Эксперты пришли к выводу, что из-за сравнительно небольших изменений процессор сумеет выполнять большее количество задач, нежели его предшественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители AMD рассказали, что 8 октября 2020 года компания представит новую архитектуру Zen 3, которая будет использоваться при производстве их процессоров.