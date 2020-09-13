Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Корпорация Apple не собирается показывать новые модели iPhone 12 во время мероприятия 15 сентября. Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер 12 сентября в Twitter.

По информации инсайдера, корпорация готовится показать только продукцию Apple Watch, а также две версии iPad. Проссер допустил, что на мероприятии можно ожидать какой-нибудь сюрприз, но это точно не новый IPhone.

«Уверен, может быть что-нибудь еще, но перечисленные гаджеты являются основными на мероприятии», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября представители компании Apple огласили дату нового мероприятия, на котором будет представлена новая продукция корпорации. Показ новинок состоится в штаб-квартире компании в Купертино 15 сентября.