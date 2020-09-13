Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о запрете некоторых китайских приложений на территории Соединённых Штатов подрывает идеи, лежащие в основе Всемирной сети, заявила эксперт по управлению использованием интернета из Университета Джорджа Вашингтона Сьюзан Ариэль Ааронсон CNN Business.

В августе президент США Дональд Трамп издал указ, ограничивающий деятельность китайских компаний ByteDance и Tencent на территории Соединённых Штатов. Он обвинил эти компании в связях с правительством Китая и заявил, что принадлежащие им социальная сеть TikTok и мессенджер WeChat могут быть заблокированы на территории США.

Чтобы избежать блокировки китайским компаниям предлагают продать американские подразделения сервисов американским организациям. Однако эксперты отмечают, что такие действия могут иметь серьёзные последствия не только для онлайн-сообществ, но и для всего интернета.

«Решение не должно подрывать идею свободной передачи информации, лежащую в основе Всемирной сети. Меня беспокоит то, что Соединённые Штаты действуют как Китай, пытаясь заблокировать эти приложения», — заявила Ааронсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Дональд Трамп подтвердил, что запретит социальную сеть TikTok в США, если она не будет продана американской компании.