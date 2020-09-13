Сингапур, , 14:57 — REGNUM Китайская компания ByteDance создаст штаб-квартиру в Сингапуре для продвижения социальной сети TikTok в странах Азии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, ByteDance потратит на создание нового подразделения в Сингапуре несколько миллиардов долларов в течение следующих трёх лет. Новая региональная штаб-квартира должна стать плацдармом для распространения сервиса в Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что ByteDance также рассчитывает открыть в Сингапуре центр обработки данных. Центр должен будет обеспечивать работу сервисов TikTok и Lark.

«Из-за своего географического положения Сингапур является привлекательным местом для технологических компаний, которые стремятся к выходу на рынки Юго-Восточной Азии», — объяснил аналитик Bloomberg Intelligence Вей-Серн Линг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе на сервис TikTok пришлось наибольшее количество загрузок среди неигровых приложений в магазинах App Store и Google Play.

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