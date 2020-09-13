Москва, , 14:35 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру космодрома «Плесецк» для запуска спутников связи «Гонец» и попутной полезной нагрузки. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Речь идёт о предстоящем запуске группы спутников связи «Гонец-М». Пуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Распоряжение также оговаривает возможность использования комплексов военного назначения для запуска нескольких иностранных спутников в качестве сопутствующей полезной нагрузки.

«Решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг», — отмечают в пресс-службе правительства РФ.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» ожидается осенью текущего года. Ракета-носитель этого типа будет впервые использоваться для запуска спутника «Гонец-М». Предыдущие запуски спутников этой группировки проводились посредство ракет-носителей семейства «Рокот». Министерство обороны России отказалось от дальнейшего использования этих носителей, так как в них используются комплектующие, производимые на территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на околоземную орбиту были успешно выведены три спутника связи «Гонец-М».

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