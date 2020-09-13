Пекин, , 14:11 — REGNUM Ведущий производитель микросхем памяти в Китае — компания Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) — не готова отказаться от закупок иностранного оборудования, заявил вице-президент YMTC по управлению цепочкой поставок Чжэн Цзюли. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Цзюли объявил, что YMTC инвестирует $22 млрд на расширение производства на заводе компании в Ухане, являющемся самым передовым в Китае предприятием по производству флеш-памяти (NAND). Он отметил, что YMTC приходится закупать более 80% промышленного оборудования у компаний из США и Японии.

«Долгосрочные инвестиция в инновации, исследования и разработки позволили им добиться преимущества в технологиях. Это также является причиной широкой распространённости и трудной заменимости этого оборудования», — подчеркнул Цзюли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что правительство США рассматривает возможность внесения в чёрный список китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation.