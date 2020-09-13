Лондон, , 13:41 — REGNUM Мобильное приложение для отслеживания контактов с целью контроля распространения новой коронавирусной инфекции будет запущено на территории всей Великобритании 24 сентября, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. Об этом сообщает газета The Guardian.

Приложение будет отслеживать контакты пользователя с другими владельцами смартфонов с помощью Bluetooth-соединения. Приложение уже работает на территории Северной Ирландии и Шотландии, а с 24 сентября будет работать в Англии и Уэльсе.

«Нам необходимо использовать все имеющиеся инструменты, включая передовые технологии, для борьбы с распространением вирус. В конце этого месяца приложение будет запущено в Англии и Уэльсе, что поможет сдержать вирус в критический момент», — заявил Хэнкок.

Первоначально национальная служба здравоохранения планировала запустить мобильное приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции до конца весны. Однако позже в Великобритании отказались от идеи разработки собственного приложения, а текущее программное обеспечение функционирует на базе системы, созданной компаниями Apple и Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне министр по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил, что приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции за три недели после запуска активировали около 1,8 млн жителей Франции.

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