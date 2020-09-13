Киев, , 14:19 — REGNUM Разработчики социальной сети «ВКонтакте» устранили необходимость для жителей Украины пользоваться VPN для посещения социальной сети «ВКонтакте». Об этом 13 сентября сообщается в сообществе «VK Украина» в данной социальной сети.

«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий — пользуйтесь VK-прежнему без VPN», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, ими была улучшена работа прокси в мобильном приложении, в связи с чем соединении стало стабильнее.

Напомним, в 2017 году украинская власть запретила на территории страны пользоваться рядом российских интернет-ресурсов, в частности — социальными сетями «В контакте» и «Одноклассники», а также сервисам Яндекс, Mail.ru. Провайдеров обязали блокировать доступ пользователей к данным сайтам. В связи с этим граждане Украины уже более трех лет вынуждены обходить блокировку данных интернет-ресурсов посредством VPN.