Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Возможный запрет социальной сети TikTok в США не будет предполагать одномоментного отключения сервиса, сообщил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис агентству Bloomberg.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий компанию ByteDance отказаться от американского подразделения социальной сети TikTok в США. Если китайская компания не продаст американский бизнес TikTok одной из местных организаций, то сервис может быть заблокирован на территории Соединённых Штатов. Однако эксперты считают, что блокировка не будет подразумевать немедленного отключения сервиса.

«Президент преувеличивает свои полномочия с целью давления на сделку, он не может запретить частным лицам использовать TikTok. Они могут создать препятствия, но можно будет найти обходные пути», — заявил Джеймс Льюис.

Независимый исследователь в сфере кибербезопасности Дэниел Синклер добавил, что решение Трампа будет направлено на ограничение взаимодействия TikTok с другими компаниями. Например, китайский сервис не сможет продавать рекламу или использовать серверы американской компании Amazon.

Эксперты отмечают, что наиболее вероятным сценарием блокировки TikTok в США является требование по удалению этого сервиса из магазинов приложений App Store и Google Play. Это приведёт к тому, что пользователи откажутся отрезаны от обновлений приложения, что приведёт к его неработоспособности в долгосрочной перспективе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок, отведённый компании ByteDance для продажи американского бизнеса TikTok.