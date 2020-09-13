Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Специалисты Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) в США провели испытания матрицы основной камеры обсерватории им. Веры Рубин. Об этом сообщает пресс-служба SLAC.

Обсерватория им. Веры Рубин строится на горе Серро-Пачон в северной части Чили. Главным инструментом обсерватории станет 8,4-метровый широкоугольный телескоп, частью которого является цифровая камера LSST с 3200-мегапиксельным основным фокусом.

Специалисты сделали первые изображения с помощью этой камеры, показавшие её исправность. В SLAC отмечают, что полученные 3200-мегапиксельные фотографии стали самыми большими, сделанными за один снимок. Разрешение таких фотографий позволило бы разглядеть мяч для гольфа на расстоянии 24 км.

«Это достижение стало одним из самых значимых за всю историю проекта обсерватории им. Рубин. Завершение работы над матрицей камеры LSST и её успешные испытания — огромная победа, которая позволит использовать обсерваторию им. Рубин в астрономических исследованиях следующего поколения», — заявил директор SLAC Стивен Кан.

Испытания обсерватории им. Веры Рубин должны начаться в 2021 году. Полноценный ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне телескоп российской космической обсерватории «Спектр-РГ» завершил первый осмотр всего неба.