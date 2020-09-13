Москва, , 11:50 — REGNUM Первый испытательный полёт корабля «Орёл» будет проходить без стыковки с Международной космической станцией, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в передаче «Хроника русского космоса. Линия генерального» студии «Роскосмос ТВ».

Корабли серии «Орёл» разрабатываются на смену использующимся в настоящее время пилотируемым «Союзам» и грузовым «Прогрессам». Первый испытательный полёт корабля «Орёл» запланирован на конец 2023 года.

Глава Роскосмоса сообщил, что запуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Ангара-А5ПР» со стартовой площадки, возводимой на космодроме «Восточный».

"Полёт пройдёт без стыковки с МКС. [Корабль] сделает несколько витков и в заданном районе должен будет сесть. То есть это будет испытание сразу и стартового комплекса «Ангара», и ракеты «Ангара» применительно к «Восточному» и интерфейса, связки самой ракеты вместе с кораблём. Очень ответственная операция», — объяснил Рогозин.

Он добавил, что на «Восточный» уже доставлены все элементы, требуемые для монтажа стартового комплекса для запусков ракет-носителей семейства «Ангара».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе главный конструктор корабля «Орёл» Игорь Хамиц заявил, что на каждого члена экипажа нового корабля будет приходится вдвое больший объём пространства жилого отсека, чем в используемых кораблях серии «Союз».

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