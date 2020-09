Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американская компания Google выпустила новую версию операционной системы для мобильных устройств Android 11 Go, предназначенную для смартфонов начального уровня. Об этом сообщает портал The Verge.

Компания Google начала выпускать упрощённые версии операционной системы Android, получившие название Go Edition, с 2018 года. Предыдущая версия Android 10 Go была предназначена для смартфонов с менее 1,5 Гб ОЗУ, однако Android 11 Go ориентирован на смартфоны с 2 Гб ОЗУ или меньше.

В Google заявляют, что в при использовании новой версии Android Go приложения будут запускать на 20% быстрее, чем при использовании Android 10 Go. Также новая версия содержит некоторые улучшения системы безопасности и настроек конфиденциальности.

Производители смартфонов уже устанавливают Android 11 Go на новые аппараты. Общий доступ к новой версии операционной системы будет открыт в октябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Google представила новую версию операционной системы Android 11. В этой версии добавлена встроенная функция записи экрана, расширены настройки конфиденциальности, а также другие изменения.