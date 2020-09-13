Пекин, , 10:38 — REGNUM Больше половины новых смартфонов, проданных в Китае в августе, поддерживает мобильную связь 5G. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на отчёт Академии информационных и коммуникационных технологий Китая (CAICT).

По данным CAICT, в августе в Китае было поставлено 26,9 млн смартфонов. Более 16,1 млн из этих устройств (60,1%) оснащены модемами 5G. Всего с января по август 2020 года в Китае было продано 93,7 млн смартфонов, поддерживающих связь стандарта 5G. Отмечается, что более 90% поставок смартфонов в Китае приходится на местных производителей.

Общий объём поставок смартфонов в Китае за первые 8 месяцев 2020 года составил 202 млн, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Падение поставок объяснятся последствиями вспышки новой коронавирусной инфекции, из-за которой замедлилось производство смартфонов и сократился спрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в министерстве промышленности и технологий КНР заявили, что общее число пользователей связи 5G в Китае превысило 60 млн человек.