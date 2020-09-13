Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Американская компания Northrop Grumman свернула проект ракеты-носителя тяжёлого класса OmegA, заявила пресс-секретарь Northrop Grumman Дженнифер Боуман. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Ракета-носитель OmegA разрабатывается с 2016 года. Часть этих работ финансировалась правительством США, а основной сферой применения новой ракеты должно было стать выполнение запусков для американских военных ведомств.

В августе военно-воздушное министерство США (DAF) заключило контракты на проведение космических запусков в течение следующих пяти лет. Все военные контракты получили только две компании: United Launch Alliance и SpaceX.

Пресс-секретарь Northrop Grumman Дженнифер Боуман заявила, что компания не будет оспаривать это решение. Она добавила, что компания прекращает дальнейшую разработку ракеты-носителя OmegA, чтобы сосредоточиться на производстве и создании новых ракетных двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в компании Northrop Grumman планировали провести первый испытательный запуск ракеты-носителя OmegA весной 2021 года.