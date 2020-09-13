Вашингтон, , 09:32 — REGNUM В первой половине 2020 года было выявлено и заблокировано на 715% больше кибератак с использованием программ-вымогателей, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает электронные журнал ZDNet со ссылкой на отчёт компании Bitdefender.

Компания Bitdefender занимается разработкой антивирусов и других решений в сфере кибербезопасности. В первой половине текущего года эксперты Bitdefender зафиксировали резкий рост активности программ-вымогателей (ransomware). Так называют вредоносные программы, которые блокируют доступ к файлам пользователей, после чего злоумышленники требуют выкуп за восстановление данных.

Специалист Bitdefender Ливиу Арсен отметил, что наблюдается не только увеличение числа кибератак с программами-вымогателями, но и усложнение вирусов этого типа. Он добавил, что в 2020 году широко распространились новые программы-вымогатели, которые практически не использовались ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в течение недели кибератакам подверглись компьютерные системы девяти разных заводов японской компании Honda, расположенные в шести странах.