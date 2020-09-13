Москва, , 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Напомним, что в 2014 году, после того как западные страны ввели санкции против России, появились проблемы с поставками в Россию компанией E2V изВеликобритании электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». Это произошло из-за того, что в аппаратуре использовались американские детали, подпадающих под требования ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — правил экспорта товаров и услуг оборонного значения.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — пояснил Сачков.

Также заместитель директора Института астрономии РАН отметил, что по действующему контракту, поставки всей аппаратуры должны завершится в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») — это орбитальная обсерватория предназначенная для наблюдения в недоступном наземным телескопам участке участке ультрафиолетового спектра. Предполагается, что с помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, эволюцию галактик, образование звезд, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.