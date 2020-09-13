Пекин, , 09:03 — REGNUM Китайская компания Huawei будет использовать грузовой самолёт для вывоза последней партии чипов Kirin, произведённых на тайваньском заводе TSMC. Об этом сообщает портал Tencent Tech со ссылкой на источники в цепочке поставок.

15 сентября вступят в силу новые санкции правительства США в отношении компании Huawei. После этого все компании, использующие при производстве американское программное или аппаратное обеспечение, будут вынуждены прекратить поставки чипов Huawei.

Чипы Kirin дочерней компании Huawei — HiSilicon — производятся на мощностях тайваньской компании TSMC. Чтобы не попасть под действие санкций правительства США тайваньский производитель должен будет отправить все чипы Kirin компании Huawei 14 сентября.

Сообщается, что для доставки последней крупной партии чипов с завода TSMC компания Huawei будет использовать грузовой самолёт, который ранее не применялся для этих целей. Такая подготовка свидетельствует о том, что в Huawei не рассчитывают на смягчение санкций правительства США или задержку вступления их в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава британской исследовательской компании Omdia Акира Минамикава рассказал, что поставщики из Японии, Тайваня и Южной Кореи потеряют около $26,4 млрд в год, если Huawei откажется от дальнейшего производства смартфонов из-за санкций правительства США.

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