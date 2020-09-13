Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американская компания Tesla планирует начать поставки производимых в Шанхае электромобилей в другие страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Компания Tesla запустила завод в Шанхае, ставший первым заводом по производству электромобилей Tesla за пределами США, в 2019 году. Основатель Tesla Илон Маск заявлял, что производимые в Китае электромобили будут реализовываться на местном рынке, однако в компании могут пересмотреть планы.

По данным Bloomberg, Tesla готовится начать поставки электромобилей с завода в Шанхае в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и некоторые страны Европы. Ожидается, что это произойдёт в конце 2020 или начале 2021 года.

Аналитик Credit Suisse Дэн Леви объяснил, что это решение может свидетельствовать о том, что мощности завода в Шанхае превышают спрос на электромобили Tesla в Китае. Аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин добавил, что при поставках электромобилей из Китая в европейские страны Tesla будет получать больше прибыли, чем при экспорте со своих заводов в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе министр экономики, труда и энергетики федеральной земли Германии Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что Tesla планирует открыть завод по производству электромобилей под Берлином в середине 2021 года.