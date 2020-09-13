Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Ракета-носитель американской компании Astra не смогла достичь околоземной орбиты в ходе испытательного запуска 12 сентября из-за сбоя в работе программного обеспечения, заявил соучредитель и технический директор Astra Адам Лондон. Об этом сообщает портал Space.com.

Компания Astra занимается производством ракетных двигателей, а также разработкой собственной ракеты-носителя Rocket. 12 сентября с космодрома Кодьяк на Аляске был произведён испытательный запуск ракеты Rocket в третьей модификации, однако полёт прервался на этапе работы первой ступени носителя.

Технический директор Astra Адам Лондон рассказал, что предварительный анализ данных показывает, что причиной неудачи стал сбой в работе программного обеспечения, из-за которого ракета отклонилась от расчётной траектории. И он добавил, что в случае подтверждения этой версии следующий испытательный запуск не потребует долгой подготовки и сможет быть произведён до конца текущего года.

«Если бы проблема оказалась более серьёзной, то это могло бы отбросить нас на полгода или год», — добавил генеральный директор Astra Крис Кемп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что им пришлось провести четыре испытательных запуска ракеты-носителя Falcon перед тем, как ей удалось достичь околоземной орбиты.

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