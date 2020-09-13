Пекин, , 07:44 — REGNUM Посадочный модуль и луноход автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4» вышли из спящего режима на обратной стороне Луны 12 сентября. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Запущенная в декабре 2018 года станция «Чанъэ-4» стала первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны в кратере Фон Карман. Позже от посадочной платформы отделился луноход «Юйту-2».

Посадочный модуль и луноход отключаются на время каждой лунной ночи, равной 14 земным суткам. В это время на обратную сторону Луны не попадает прямого света, необходимого для работы солнечных батарей.

12 сентября станция и луноход успешно вышли из спячки и продолжили сбор научных данных с помощью панорамной камеры, инфракрасного спектрометра, радара и детектора нейтральных атомов. Отмечается, что «Юйту-2» уже вдвое превысил трёхмесячный срок службы, а также установил рекорд по продолжительности работы планетохода на Луне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Хайян Чжан из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук рассказал, что наиболее вероятным местом посадки следующей китайской лунной станции «Чанъэ-5» станет район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.

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