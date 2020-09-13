Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Американская компания Nvidia выкупит и японской корпорации SoftBank разработчика чипов ARM более чем за $40 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, переговоры между SoftBank и Nvidia находятся на завершающей стадии. Отмечается, что согласно обсуждаемым условиям SoftBank получит от этой сделки более $40 млрд.

Британская компания ARM, занимающаяся разработкой интегральных микросхем, была выкуплена японской корпорацией SoftBank в 2016 году за $31,4 млрд.

В конце июля в СМИ появились сообщения о начале переговоров по продаже компании ARM, занимающейся разработкой интегральных микросхем. Чипы ARM используются в процессорах электронных устройств большинства ведущих производителей, включая Apple и Samsung.

Рассчитывающая приобрести ARM американская компания Nvidia занимается производством графических процессоров, которые также разрабатываются британской компанией. Приобретение ARM может позволить Nvidia расширить бизнес в сфере центральных процессоров и чипов для мобильных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе аналитик Rosenblatt Securities Ганс Мозесман заявил, стоимость ожидаемой сделки между SoftBank и Nvidia может превысить $55 млрд.

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