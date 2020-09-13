Москва, , 00:08 — REGNUM Лидером на рынке вторичных автомобилей в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» признали Ford Focus. Об этом сообщается 12 сентября на сайте агентства.

К данному выводу специалисты пришли, основываясь на данные за август. Американский автомобиль смог обойти даже отечественный LADA 2114.

Большинство автомобилистов на вторичном рынке предпочитают, помимо Ford Focus, которых приобрели с начала года 77,6 тыс. машин, также Hyundai Solaris (70,1 тыс. экземпляров) и KIA Rio (69,1 тыс. автомобилей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что на стоимость машин с пробегом влияют: падение рубля, пандемия коронавируса, а также рост стоимости новых машин.