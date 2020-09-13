Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Новая консоль Xbox Series S от Microsoft демонстрировалась на заднем фоне во время интервью с главой проекта Филом Спенсером. Об этом сообщается на официальной странице Xbox 12 сентября в соцсети Twitter.

«Xbox Series S настолько мала, что 1 июля ее никто не заметил, лежащей на книжной полке», — говорится в сообщении.

Речь идет об интервью Спенсера из собственного дома. Внимательные фанаты обнаружили новую консоль спустя два месяца в книжном шкафу позади главы Xbox.

В результате шквала сообщений от пользователей на странице Xbox в соцсети Twitter появилось официальное подтверждение того, что это действительно была новая консоль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября фанаты провели сравнение размеров Microsoft Xbox Series S и легендарной приставки SNES (Super Nintendo Entertainment System). Оказалось, что размеры консолей с разницей выхода в 20 лет очень схожи.