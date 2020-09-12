Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Компания Lucid Motors провела испытания электрического седана Air. Об этом 12 сентября сообщает издание «Автовести».

На опубликованных фотографиях видно, как черно-серебристым электроболидом занимаются специалисты, а сам автомобиль, в это время, находится на гоночном треке.

Эксперты намекают, что компания Lucid, с помощью нового автомобиля, готовится потеснить компанию Tesla на рынке электромобилей.

Для этого разработчики Air оснастили машину мощностью, которая в своем пике способна достигнуть 1200 л.с. Сам автомобиль появится на рынке в 2022 году и будет стоить от $80 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что любитель автомобилей Tesla из Боснии собственноручно собрал аналог электровнедорожника «Cybertrack». Энтузиаст потратил на его создание 8 месяцев и использовал для этого запчасти от пикапа Ford Raptor F-150.