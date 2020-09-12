Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Компания SpaceX готовит к испытательному полету на высоту более 18 км прототип корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс. Об этом в своем Twitter написал основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, прототип корабля SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов предположительно через неделю.

Специалисты SpaceX проведут ряд огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый «полет на высоту 18,3 км и возвращение» его на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что испытательный запуск корабля Starship на околоземную орбиту может состояться в 2021 году.

Предыдущий прототип корабля Starship — SN5 — успешно выдержал аналогичное испытание в начале августа. Несколько более ранних прототипов были уничтожены в ходе неудачных испытаний.

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