Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Новая линейка видеокарт Radeon RX 6000 от компании AMD, возможно, будет сопровождаться портами USB-C. Об этом 12 сентября сообщает портал ITHome.

Данный порт часто используется для подключения гарнитур, док-станций и даже мониторов. Но в особенности важным данный порт является для VR-устройств, которые позволяют играть в виртуальной реальности.

Решение добавить USB-C является интересным на фоне того, что конкурент AMD на рынке видеокарт — компания Nvidia решила постепенно отказаться от данного порта.

Напомним, что компания AMD подготовила официальный анонс линейки видеокарт Radeon RX 6000. Мероприятия по их представлению запланированы на 28 октября.