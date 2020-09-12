Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Сцену из «Звёздных войн» воссоздал энтузиаст Хорхе Баррос, используя игровой движок Unreal Engine 4. Соответствующее видео появилось в сети. Об этом 12 сентября сообщает портал CyberSport.ru.

Речь идет об открывающей сцене из первого эпизода «Звёздных войн». Баррос продемонстрировал интерьер космического корабля и его обитателей, пользуясь движком Unreal Engine, на котором разрабатываются видеоигры.

Особенностью же стало использование технологии рейтресинга. Эта функция позволяет аппаратно рассчитать трассировку лучей, создавая правдоподобное поведение света в кадре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября компания Microsoft официально представила свою новую консоль Xbox Series S. Несмотря на свои урезанные, по сравнению с Xbox Series X, характеристиками, тем не менее, данное устройство получило поддержку технологии трассировки лучей.