Москва, , 21:15 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) сможет взять на себя лишь часть работы программистов. Об этом заявил глава отдела разработки компании SearchInform Дмитрий Гацура 12 сентября РИА Новости.

«В целом наша работа вряд ли станет проще», — заявил Гацура.

Разработчик пришел к такому выводу исходя из специфики работы программистов. По его словам, из-за постоянно усложняющихся программ, специалистам все время приходится заниматься их оптимизацией.

Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов заявил, что искусственный интеллект возьмет на себя всю неинтеллектуальную работу. В этом случае на первый план выйдут высококлассные специалисты, которые будут заниматься «нетривиальными задачами», отметил он.

По мнению гендиректора TAD Development Тараса Федорова, ИИ возьмет на себя обязанности тестировщика и автоматизатора. В результате работники в данных сферах потеряют свою работу.

11 сентября на портале accesswire.com появилась статья, где ставится вопрос о том, способен ли ИИ накормить 10 млрд человек. По мнению ученого НАСА Кири Вагстаффа, разработки машинного обучения потеряли связь с проблемами большого мира науки и общества.