Пекин, , 20:08 — REGNUM Список смартфонов Huawei и Honor, поддерживающих обновление до новых версий оболочек EMUI 11 и Magic UI 4.0, появился в сети. Об этом 12 сентября сообщается на сайте HuaweiUpdate.com.

Согласно предоставленной информации, обновление получат смартфоны Huawei из линеек P30 и P40, Mate 20 и Mate 30, MediaPad M6, MatePad Pro, Nova с 5-й по 7-ю серию, MatePad Pro 5G, MatePad 10.4, Enjoy 10, Enjoy 20 и Enjoy Z 5G. Собственное обновление также получат смартфоны Honor из линеек 20, 30, Magic 2, 9X, Play 4 Pro, V30, X10, а также ViewPad V6.

Отметим, что не все из гаджеты из списка были официально подтверждены.

Напомним, 10 сентября в ходе конференции для разработчиков HDC 2020 компания Huawei представила обновление оболочки для своих смартфонов. Новая версия получила название EMUI 11.