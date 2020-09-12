Токио, , 19:18 — REGNUM Новая демонстрация игровой консоли Sony PlayStation 5 состоится 16 сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице PlayStation 12 сентября в Twitter.

Данное мероприятие раскроет подробности о характеристиках грядущей консоли, а также станет известно об играх, которые войдут в стартовую линейку. Помимо прочего, игровые журналисты надеются, что Sony все-таки раскроет дату выхода консоли, а также ее стоимость.

Трансляция мероприятия будет осуществляться с помощью стримингового сервиса Twich, а также в YouTube. Старт мероприятия запланирован на 23:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября инсайдер Daniel Ahmad предоставил информацию о том, что будет лежать в коробке с новой PlayStation 5 в Гонконге. По его словам, вместе с консолью в комплекте будут идти: контроллер DualSense, подставка, кабель HDMI, блок питания с кабелем, кабель USB, а также инструкция по эксплуатации.